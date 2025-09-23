Corrientes participó de la reunión regional para prevenir siniestro viales en conductores

Corrientes participó este lunes del Encuentro Interprovincial de Prevención de Siniestros Viales en Conductores Profesionales, desarrollado en la ciudad de Rosario y organizado por la Agencia Provincial de Seguridad Vial de Santa Fe.

Del evento participaron representantes de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Chaco y Corrientes, y fue encabezado por el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro y la vicegobernadora Gisella Scaglia, quienes expresaron su respaldo a este espacio de articulación regional en materia de seguridad vial.

Durante la jornada se abordaron temas clave como las estadísticas de alcoholemia en conductores profesionales, la coordinación de operativos de control en los límites interprovinciales, y la implementación de acciones conjuntas con sindicatos y autoridades de otras jurisdicciones.

En representación de Corrientes, asistió el subsecretario de Seguridad Vial y presidente del Consejo Federal de Seguridad Vial de la Argentina, Juan Manuel Saloj, quien destacó la importancia del trabajo en conjunto entre provincias para abordar esta problemática. “En pos de salvaguardar la vida de los correntinos y de los ciudadanos de las demás provincias, hemos decidido unificar trabajos con distintos distritos, tomando el ejemplo de nuestros gobernadores, como el de nuestra provincia, Gustavo Valdés”, expresó Saloj.

El funcionario remarcó también la relevancia del corredor estratégico que conecta Misiones con el puerto de Rosario y une a provincias clave como Santa Fe y Córdoba. Señaló que el encuentro surgió a raíz de un aumento en los casos de alcoholemia positiva detectados en transportistas, según datos relevados por Santa Fe. “Entre todos nos hemos puesto a trabajar ante el grado de abandono que tiene el Estado Nacional en las rutas nacionales”, afirmó el subsecretario.

Por último, subrayó que este tipo de encuentros demuestran una vez más la iniciativa de las provincias para dar respuesta a problemáticas de alcance nacional. “Las provincias nuevamente salimos al ruedo, como a lo largo de la historia, para, ante el abandono de la Nación, tratar de bajar la siniestralidad a lo largo y a lo ancho del país”, concluyó Saloj.