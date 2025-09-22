Corrientes moderniza la educación con un sistema digital de asistencia escolar

El Ministerio de Educación presentó en la Escuela Normal “Juan Pujol” un plan piloto de toma de asistencia digital, que apunta a modernizar la gestión escolar y llegar al 100% de los establecimientos en 2026.

La ministra de Educación, Práxedes López, destacó que esta herramienta permitirá reducir la carga administrativa, brindar mayor precisión en los registros y facilitar el seguimiento de la trayectoria de los estudiantes.

Durante el lanzamiento se entregaron tablets al cuerpo docente y administrativo, configuradas para el uso exclusivo de la plataforma de Gestión Educativa. Con ellas, los usuarios podrán registrar asistencia de forma rápida, justificar inasistencias, generar observaciones y acceder a un historial actualizado.

La experiencia piloto en la Escuela Normal es clave porque concentra todos los niveles educativos, lo que permitirá evaluar su funcionamiento integralmente, sobre todo en el nivel secundario, donde se concentran los mayores índices de deserción escolar.

La digitalización también se integra al Sistema de Alertas Tempranas, que cruza datos de asistencia y calificaciones para detectar posibles casos de ausentismo o abandono. Además, se prevé una aplicación para familias que brindará acceso a calificaciones, asistencia y alertas en tiempo real.