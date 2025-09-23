Las oficinas de la Dpec permanecerán cerradas en Capital y Mercedes

La Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec) informó este martes que sus oficinas en Capital y la localidad de Mercedes permanecerán cerradas durante el 24 de septiembre en conmemoración del Día de la Virgen de la Merced.

Pese a que las oficinas permanecerán cerradas, la Dpec informó que sus usuarios podrán realizar diferentes trámites en la web de la empresa, utilizando el servicio de Autogestión.

Además, está disponible el ChatBot para la asistencia virtual de los usuarios.

Los reclamos, así como solicitud y el pago de facturas también pueden realizarse mediante Whatsapp al 3795-389298.