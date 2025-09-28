Itatí recibió a más de 400 mil peregrinos en la 46° Peregrinación Juvenil del NEA

Itatí rebosa de fe con la 46° Peregrinación Juvenil del NEA hacia la Basílica. Hasta el momento se contabilizaron más de 400 mil peregrinos que llegaron a renovar su fe.

Cabe recordar que en las primeras horas del sábado y pese a lluvia, llegaron los primeros grupos provenientes de Entre Ríos o localidades como Santo Tomé. Hasta que el agua caída lo permitió, muchos eligieron el atajo de la Ruta Provincial N° 89.

Pero la contínua lluvia provocó que la Ruta Nacional 12 y la 20 sean usadas por los peregrinos que no detuvieron su marcha hacia la Basílica.

En tanto que desde el trayecto entre Capital e Itatí se contabilizaron más de 400 mil personas que caminaron bajo el agua.

Seguridad para los peregrinos

Por otra parte, se desplegó un operativo que involucró a diferentes Fuerzas de Seguridad Nacional, Defensa Civil, Cruz Roja y las municipalidades del trayecto, entre otras. Se trazó un importante redireccionamiento del tránsito para evitar accidentes y la congestión vehicular.

El operativo entró en vigencia a las 00 del sábado y concluye a las 17 de este domingo.

En tanto que las autoridades instaron a los peregrinos a respetar las indicaciones de los organizadores y a mantenerse en la bicisenda y la banquina norte de la Ruta Nacional 12.