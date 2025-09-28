Máquinas vendidas, recuperadas en Buenos Aires y dos funcionarios detenidos

Víctor Cemborain intendente electo de la ciudad de Mercedes denunció que “han desparecido máquinas de propiedad del municipio” y aseveró que “han sido robadas y luego vendidas”. La Justicia detuvo a los funcionarios Eduardo Gómez y Mario Casal y recuperó en Buenos Aires la máquina que desapareció.

Los procedimientos en el marco de la causa sobre sustracción de bienes de la Municipalidad de Mercedes en la Secretaría de Obras Públicas, ordenados por el juez de garantía de Mercedes a solicitud de la Unidad Fiscal a cargo del Fiscal, Casarrubia, dieron como resultado el hallazgo de una máquina con su respectivo motor en un proveedor de maquinaria de Quilmes Oeste, Buenos Aires.

De esta manera se logró el secuestro de los elementos la demora preventiva de su responsable y teléfonos celulares como documentos relacionados con la fecha del accionar ilícito de los funcionarios municipales investigados.

Cemborarin habló con el programa del periodista Raúl Acevedo donde denunció el hecho, del cual, según dijo, está también en conocimiento la intendenta saliente Juana Gauto. "Faltan máquinas del Municipio, se las robaron y las vendieron", denunció Cemborain.

"Es maquinaria muy importante y no creo las recuperen. Se malvendieron ", se quejó

"Me hago cargo de lo que le estoy contando porque tengo las pruebas necesarias", agregó quien será el nuevo intendente de Mercedes en diciembre próximo.

Cemborain adelantó que este martes debería haber una reunión con las autoridades municipales por este tema y que esperaba novedades. "No pienso proteger a nadie", aseguró.

El intendente electo explicó que la trituradora de piedras, adquirida durante la gestión de Tape Caram por USD 150.000, fue vendida por apenas USD 15.000 a una empresa en Buenos Aires.

"Ya identificamos a los choferes que la llevaron. La máquina está publicada en redes para la venta. Primero dijeron que estaba en reparación por USD 55.000, pero después comprobamos que directamente la habían vendido”, denunció Cemborain.

El dirigente aseguró que la situación se extiende a otros bienes del municipio: “El 70 por ciento de las máquinas fueron desguazadas. Hay una combi y hasta una ambulancia de alta complejidad prácticamente nueva que ya no funcionan”.

Cemborain sostuvo que “Gómez y Casal actuaron como socios en las maniobras”, y agregó que “tras los allanamientos uno de los involucrados logró darse a la fuga”.