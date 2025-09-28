Kurjoski quedó sexto en la segunda final de Paraná

La segunda final de la novena fecha del Turismo Carretera 2000 en Paraná terminó con el triunfo de Braian Quevedo (Honda) y un sexto lugar para Humberto Krujoski (Renault). En tanto que Agustín Canapino (Renault) quedó cuarto pero le alcanzó para mantener la punta del campeonato.

El Krujoski del AXION energy sport largó desde la octava posición la final de este domingo en el autódromo de la capital entrerriana. Logró avanzar dos puestos y mantuvo una ardua disputa con Luis José Di Palma por la sexta ubicación. El puesto se definió cuando Di Palma tuvo que ingresar a boxes.

Braian Quevedo (Honda Civic), piloto del Coiro Competición obtuvo su 2º triunfo en la categoría y lideró el primer “1-2-3” de la marca japonesa en la categoría, ya que Bernardo Llaver y Facundo Ardusso, compañeros en el RV Racing, fueron sus escoltas.

El bahiense, que este lunes cumplirá 21 años, largó 2º y superó en la partida a Franco Riva (Chevrolet Cruze), quien movió desde la mejor posición merced a su triunfo en la carrera sabatina.

Quevedo, que corrió sin lastre, debió defenderse en las primeras 8 vueltas de Ardusso (40 kg), quien cuando intentó el sobrepaso perdió el 2º lugar con Llaver (30 kg).

Tanto Llaver como Ardusso consiguieron su 8º podio de la temporada y pudieron descontarle puntos al líder Agustín Canapino (Renault), que largó 6º y llegó 4º.

Corrección de tiempos

La clasificación de la primera final del fin de semana en Paraná sufrió un cambio por recarga de tiempo y el correntino Humberto Krujoski avanzó un puesto. Germán Martínez sufrió un recargo de 5 segundos por cortar la chicana y bajó del octavo al noveno lugar. Esta sanción le permitió a Krujoski mejorar su ubicación. Había terminado noveno en pista pero en el clasificador final quedó octavo.

Lo que viene

El Turismo Carretera 2000 disputará su 10ª fecha en el autódromo de Toay, provincia de La Pampa, del 17 al 19 de octubre, ocasión en la que compartirá el escenario junto al Turismo Pista.