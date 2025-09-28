Brenda Insaurralde cumplió su sueño y disputó su primer Mundial

Con apenas 16 años, la atleta correntina Brenda Insaurralde fue la más joven del certamen y completó El Mundial U20 de Trail y Montaña en Canfranc, España en el puesto 54 entre 70 competidoras de los cinco continentes, registrando un tiempo de 52:55.

En la clasificación sudamericana, Brenda se ubicó cuarta, detrás de las tres representantes de Ecuador.

Con salida y llegada en la estación Canfranc, las atletas recorrieron 7,5 km con un desnivel positivo de 400 metros.

El triunfo se llevó la alemana Julia Eherle, mientras que el podio lo completaron dos ugandesas Nancy Chepkwurui y Felister Chepwemoi.

Entre los varones, Uganda dominó la carrera y cubrió los tres lugares del podio con Titus Musau, Eros Chebet y Abraham Cherotich.

La producción de Brenda

La carrera comenzó con un ritmo muy veloz en un clima frío que complicó sus primeros metros, provocándole sensación de ahogo. Sin embargo, logró recuperarse en el tramo de ascenso, a partir del kilómetro 1,5, donde la vegetación densa la protegió del viento.

En los últimos 200 metros ingresó a la recta final con la bandera argentina sobre sus hombros, cruzando la meta con orgullo antes de caer rendida por la fatiga.

Luego, se fundió en un emotivo abrazo con su entrenador y su padre.D

e esta manera, la joven goyana que se consagró campeona argentina en Córdoba y consiguió su clasificación mundialista, defendió con valentía los colores nacionales en su primera experiencia internacional.

Ahora resta la confirmación de la Confederación Argentina de Atletismo para saber si integrará el equipo que competirá en el Panamericano de Trail y Montaña, previsto para noviembre en Colombia.

El equipo CorrientesCorre agradece al Gobierno de Corrientes, empresas y personas que hicieron posible la participación en este Mundial.

Sueño cumplido

"Desde que comencé en atletismo, nunca me imagine que podía estar acá", sostuvo Brenda en declaraciones que realizó a Trail Running Argentina.

"Mi papá me dijo que un Mundial es lo mejor que me podía pasar, acá estoy y lo disfrute mucho", agregó.

"Hubo mucho nivel. Muy buenas competidoras que en el inicio marcaron diferencia, pero creo que todos dimos lo mejor y estoy orgullosa por el esfuerzo que hice", sostuvo.