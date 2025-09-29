Cambá Cuá se bajó del Regional

El Club Social y Deportivo Cambá Cuá, sub campeón del torneo Oficial de Primera División A de la Liga Correntina de Fútbol, informó que no será parte del próximo Torneo Regional Federal Amateur. La decisión llegó a 20 días del inicio del certamen 2025/26.

Teniendo en cuenta el Regional está previsto que comience el 19 de octubre, ya se especulaba que el club rojo no sería parte del certamen que organiza el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino.

“Esta determinación, si bien es difícil y compleja, responde a un exhaustivo estudio de la situación institucional, deportiva y económica del club. Hemos realizado un trabajo arduo e incansable en la búsqueda de los recursos necesarios que nos posibiliten la participación al Torneo, pero que dado el contexto económico nacional y regional que estamos atravesando, lamentablemente nos vemos imposibilitados de conseguir los recursos necesarios para competir de forma igualitaria contra los demás clubes que participan en el TRFA", dice una parte del comunicado que dio a conocer este lunes el club Cambá Cuá.

"Sabemos que esta noticia puede generar desilusión y tristeza en muchos de nuestros hinchas, a quienes agradecemos de corazón su incondicional apoyo. Queremos ser transparentes y responsables con cada decisión que tomamos siempre priorizando la solidez y el futuro de nuestra institución", agrega.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la actividad deportiva y la pasión que nos caracteriza a los cambacuaceros. Seguiremos fortaleciendo el crecimiento de las categorías juveniles, continuaremos afianzando nuestro fútbol local, potenciando la formación de los jóvenes talentos del club.

Agradecemos la comprensión y solicitamos el apoyo en esta nueva etapa, con la certeza de que esta decisión que estamos tomando no significa un retroceso, sino que es necesaria para poder seguir dando pasos firmes hacia adelante”, concluye la publicación que lleva la firma de Francisco Matías Brambilla, presidente de la entidad capitalina.

De esta manera, hasta el momento, son seis los equipos de la provincia de Corrientes que serán parte del Regional. Mandiyú es el único que clasificó de manera deportiva. Además, por invitación (recibieron Licencias) están Huracán y Sportivo Surubí de Goya, Madariaga de Paso de los Libres, Defensores de San Roque y San Lorenzo de Monte Caseros.