Concluyó la primera rueda del Pre Federal con dos punteros

Concluyo la primera rueda del torneo Pre Federal de Básquetbol en la provincia de Corrientes con la disputa de la sexta fecha. Dos equipos lideran el certamen de primera división. Pingüinos manda en el Grupo A y San Lorenzo lo hace en el B de manera invicta.

En la Zona A, Pingüinos superó como local a Español de Santa Lucía por 89 a 61 con 18 puntos de Luciano Cárdenas y 15 de Ezequiel Lecca para mantenerse al tope de las posiciones. En el equipo del interior provincial se destacó Ulises Escobar con 17.

Por su parte, San Martín de Curuzú Cuatiá confirmó su remontada, le ganó a Córdoba 80 a 64 y lo bajó de la primera ubicación. En el partido que se jugó en el Sur de la provincia, el goleador estuvo en el equipo local: Eduardo Santamarina con 25 puntos. En el conjunto Rojo, su máximo anotador resultó Juan Cruz Rinaldi con 14.

Además, Unión de Goya se hizo fuerte en su cancha y superó con facilidad a El Tala 81 a 53 con 16 tantos de Axel Berdún. En el equipo capitalino, Alex Meza con 20 fue el máximo goleador.

En el marco de la Zona B, San Lorenzo de Monte Caseros venció en la capital correntina a Alvear 79 a 60. En el equipo ganador, el único invicto de la competencia, los principales goleadores fueron Gonzalo Gerez con 16 puntos y Agustín Samaniego con 13. El el club del barrio Aldana, los máximos anotadores fueron Tobías Cabral con 14 y Enzo Alvaredo con 13.

Amad de Goya también ganó en la capital provincial para mantenerse en la segunda ubicación. El triunfo fue contra Hércules 63 a 52 con 12 puntos de Gregorio Espíndola. En el local se destacó Lautaro Báez con 12.

Mientras que Atlético Saladas se impuso a domicilio frente a Sportiva Esquinense 86 a 51. En el equipo saladeño se destacaron Tomás Gómez con 17 puntos y Fabricio Pizzola con 14. Nicolás Ojeda con 17 resultó el principal goleador del local.

Cumplidas seis fechas, las posiciones quedaron de esta forma:

Zona A: Pingüinos 11 puntos, Córdoba 10, Unión de Goya y San Martín de Curuzú Cuatiá 9, El Tala 7 y Español de Santa Lucía 6.

Zona B: San Lorenzo de Monte Caseros 12 puntos, Amad de Goya 11, Atlético Saladas 10, Alvear y Hércules 8, y Sportiva Esquinense 7.

La próxima fecha, séptima, será el tiempo de revancha para los interzonales. Los cruces previstos son:

Amad vs. Unión

Sportivo vs. Español

San Lorenzo vs. San Martín

Alvear vs. Pingüinos

Hércules vs. Córdoba

Atlético Saldas vs. El Tala