Fiesta de las Colectividades en Corrientes: sabores y danzas del mundo se encuentran en el parque Cambá Cuá

Con el apoyo de la Municipalidad, la Unión de Colectividades de Corrientes invita a la comunidad a participar de una nueva edición de la Fiesta de las Colectividades. El evento se realizará el próximo domingo 14 de septiembre en el parque Cambá Cuá, de 17 a 23, con entrada libre y gratuita.

La propuesta busca ser una verdadera experiencia multicultural y reunirá a 16 colectividades, que ofrecerán un amplio abanico de gastronomía típica, danzas tradicionales, música en vivo y stands institucionales.

Una jornada de integración y paz

El subsecretario de Promoción y Calidad, Juan Pedro Picasso, destacó la importancia del evento como un espacio de revalorización de tradiciones y de integración cultural. "El turismo no es solamente viajar, también es generador de oportunidades y la posibilidad de trabajar el concepto de la paz en estos tiempos tan complejos que vive el mundo", sostuvo.

La Fiesta de las Colectividades comenzará con un desfile de banderas y trajes típicos bajo el lema “Que la paz prevalezca en la tierra”, un mensaje de tolerancia y respeto.

Sabores y tradiciones de todo el mundo

Representantes de distintas comunidades adelantaron algunas de las propuestas. Lilian Sawoczka, del Círculo Ucraniano de Corrientes, celebró el esperado debut de su colectividad, que no pudo participar el año pasado.

Por su parte, Mercedes Kamijo, de la Asociación Japonesa, adelantó que presentarán a la banda Pieris Japónica, que interpretará temas en japonés, además de ofrecer un baile tradicional y una variedad de platos dulces y salados.

La V Fiesta de las Colectividades promete ser un evento único para disfrutar en familia, que permitirá a los asistentes recorrer el mundo a través de sus sabores, músicas y tradiciones, con el único objetivo de celebrar la diversidad que enriquece a la ciudad.