Un parlante hizo cortocircuito en un local de la peatonal y generó alarma

Minutos antes del inicio de las celebraciones de Año Nuevo, un incidente eléctrico generó preocupación y momentos de tensión en un local comercial ubicado sobre la peatonal, en pleno centro de la ciudad de Corrientes.

El detalle del principio de incendio

El hecho se registró el miércoles, alrededor de las 19,45, en un comercio situado en Junín 1322, cuando personal policial y de emergencias fue alertado a través del sistema 911 por la presencia de una importante cantidad de humo que emanaba desde el interior del local.

Bomberos Voluntarios de Corrientes

Ante la situación, se dio aviso inmediato a una dotación de bomberos. Tras una rápida intervención, se constató que el humo se originó a raíz del cortocircuito de un parlante, lo que provocó un principio de incendio de estructura.

Gracias al accionar preventivo y al rápido despliegue del personal de emergencia, el foco fue controlado sin que se registraran personas lesionadas ni daños de gravedad, evitando que la situación se agravara en una zona de alta circulación peatonal.