Lluvia en Corrientes: colectivos fuera de servicio y barrios sin luz

Las lluvias en Corrientes capital alcanzaron los 85 milímetros desde las 5 de la madrugada de este viernes, tras una jornada de altas temperaturas. El intenso temporal provocó anegamientos, dejó amplios sectores sin servicio eléctrico y suspendió el transporte urbano.

Desde la Municipalidad solicitaron evitar la circulación peatonal y vehicular mientras persistan las precipitaciones. En caso de tener que transitar, recomendaron hacerlo con luces bajas, mantener la distancia de frenado y extremar la precaución al circular por calles anegadas para evitar el ingreso de agua a los domicilios.

Sin electricidad

Como consecuencia de la tormenta, se encuentran sin servicio eléctrico los barrios San Benito, San Martín, Bañado Norte, Libertad, Laguna Seca, Santa Teresita, Laguna Soto, Yecohá, Apipé, Molina Punta, Punta Taitalo, Industrial, Docente, Cremonte, Lomas, San Ignacio, Colombia Granaderos. La misma situación se presenta en Ruta Nacional Nº 99, San José, Pueblito Buenos Aires, Parque Industrial y zonas de influencia.

Desde las áreas operativas informaron que se aguardará una mejora en las condiciones climáticas para iniciar los recorridos y avanzar con la normalización del servicio eléctrico en los sectores afectados.

Sin colectivos

En tanto, el servicio de transporte urbano permanece interrumpido debido al mal estado de algunas calles. Las autoridades indicaron que los colectivos volverán a circular de manera progresiva a medida que escurra el agua.