Irupé ola de calor Desvíos de colectivos
Corrientes: modifican el recorrido de cinco líneas de colectivos por el inicio de los carnavales barriales

Los desvíos de las líneas de colectivos serán en el barrio Bañado Norte en la capital correntina. 

Por El Litoral

Jueves, 22 de enero de 2026 a las 20:34
Con motivo del inicio de los carnavales barriales, este lunes se implementarán desvíos en el transporte público en el barrio Bañado Norte, según informó la Municipalidad de Corrientes. La medida busca garantizar el ordenamiento vial y la seguridad de vecinos, participantes y espectadores.

¿Cómo serán los desvíos de colectivos?

Los desvíos serán para la línea 104 C, en sentido hacia el centro, circulará por avenida Armenia, Chacabuco, Agustín P. Justo y Santiago del Estero. En tanto, la línea 105 B, también hacia el centro, desviará por avenida Armenia, Estados Unidos y Gobernador Martínez.

Por su parte, las líneas 105 C y 109 A realizarán su recorrido alternativo por avenida Armenia, Estados Unidos, Gobernador Martínez, avenida Pujol y rotonda España, mientras que la línea 108 A circulará por Chacabuco, Abrevadero, Gobernador Martínez, avenida Pujol y rotonda España.

Recomiendan a los usuarios del transporte público y a quienes transiten por la zona prever demoras y circular con precaución, mientras se desarrollan las actividades culturales que dan inicio a los tradicionales Carnavales Barriales en la ciudad.

 

