Corrientes: convocaron a una concentración para repudiar la captura de Nicolás Maduro

La captura de Nicolás Maduro tuvo repercusiones en Corrientes, y es que a través de sus redes sociales, la ex diputada provincial y líder del Partido Comunista de la provincia, Sonia López, convocó a una manifestación para repudiar la operación de Estados Unidos en Venezuela. La concentración fue anunciada para este sábado, a las 18.30, en la Plaza Vera.

El llamado fue difundido en sus cuentas personales, donde López convocó a la comunidad a participar en “solidaridad con el pueblo venezolano” y en defensa de la soberanía del continente.

En el comunicado publicado, la dirigente expresó: “Nos autoconvocamos hoy por solidaridad con el pueblo de Bolívar y Chávez. Por la patria venezolana y su soberanía y la de todo el continente”.

Hasta el momento, no se informó si la concentración contará con la adhesión de otras organizaciones políticas o sociales de la provincia.