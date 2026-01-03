¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

San Roque test de alcoholemia Incendio en Corrientes
Sur de la ciudad

Corrientes: prendieron fuego residuos en un basural y rápidamente se propagó

El fuego se generó porque vecinos incendiaron basura, pero las llamas se extendieron de manera inmediata y causó revuelo.

Por El Litoral

Sabado, 03 de enero de 2026 a las 18:01
Bomberos Voluntarios de Corrientes

Un incendio se registró durante la noche del viernes en un basural a cielo abierto ubicado en la intersección de las calles Santa Catalina y Mocoretá, lo que motivó la intervención del personal de guardia del cuartel local. El alerta se recibió alrededor de las 20.30, cuando vecinos de la zona advirtieron la presencia de fuego y una intensa columna de humo en el sector.

El detalle del hecho

Bomberos Voluntarios de Corrientes

Según informaron a El Litoral desde bomberos voluntarios de Corrientes, el foco ígneo se desarrolló sobre residuos acumulados, generando preocupación entre los frentistas debido al riesgo de propagación y a las molestias ocasionadas por el humo. El trabajo del personal permitió circunscribir el incendio y evitar que las llamas se extendieran a áreas cercanas.

Bomberos Voluntarios de Corrientes

Desde el cuartel recordaron la importancia de evitar la quema de residuos y denunciaron que este tipo de basurales representan un riesgo constante para la seguridad y la salud de la comunidad, especialmente en épocas de altas temperaturas.

No se reportaron personas heridas ni daños materiales de consideración.

 

