Cómo será el nuevo parque solar con 41.000 paneles en el Santa Catalina

La ciudad da un paso clave hacia la transición energética con la creación del Parque Solar Fotovoltaico en el Parque Industrial Santa Catalina, una obra que contempla la instalación de 41.000 paneles solares y que posiciona a Corrientes como referente regional en energías renovables.

La iniciativa está a cargo de Coral Energía, empresa perteneciente al grupo Corven, y actualmente se encuentra en la etapa de preparación del terreno, que abarca unas 40 hectáreas destinadas exclusivamente al desarrollo del parque solar. En ese espacio se montará la infraestructura necesaria para la generación de energía limpia a gran escala.

Uno de los principales objetivos del proyecto es fortalecer el sistema eléctrico regional mediante el aporte de energía sustentable, reduciendo el impacto ambiental y diversificando la matriz energética. Además, se prevé que la obra genere un impacto positivo en la economía local, con la creación de puestos de trabajo directos e indirectos durante su construcción y posterior operación.

Empresas radicadas en el parque industrial

El avance del parque solar se enmarca en el crecimiento sostenido del Parque Industrial Santa Catalina, que continúa consolidándose como un polo productivo estratégico. Actualmente, el predio cuenta con 52 empresas vinculadas y 17 firmas radicadas, de las cuales ocho ya se encuentran en pleno funcionamiento.

En el marco del avance de los trabajos, el intendente Claudio Polich y el gobernador Juan Pablo Valdés, junto al vicegobernador Pedro Braillard Poccard, recorrieron el predio donde se ejecuta el proyecto, destacando la importancia estratégica de esta inversión para mejorar el servicio eléctrico y acompañar el crecimiento productivo de la ciudad.

Desde el Municipio y el Gobierno provincial remarcaron que este tipo de inversiones no solo apuntan a la innovación energética, sino también a atraer nuevas empresas, fomentar el desarrollo industrial y generar condiciones favorables para un crecimiento económico sostenible a largo plazo.

Con la instalación de los 41 mil paneles solares, Corrientes refuerza su compromiso con el desarrollo sustentable y avanza hacia un modelo productivo más eficiente, moderno y alineado con los desafíos ambientales actuales.