Midón perdió frente a un Top 100 en el Challenger de Concepción

El Challenger de Concepción, Chile, concluyó este viernes para el tenista correntino Lautaro Midón al caer frente a un rival que está dentro del Top 100 en el ránking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP).

Luego de dos horas de juego, Midón, de 21 años, perdió frente al primer preclasificado, el local Alejandro Tabilo, 79 en el ránking de la ATP, por 7-5, 6-1 y 6-2 en uno de los cruces de cuartos de final.

Midón (232) tuvo un rendimiento que fue de mayor a menor frente al máximo favorito para quedarse con el certamen que se disputa sobre polvo de ladrillo.

Tras ceder el primer set 5-7, Tabilo metió presión con su servicio y agresividad para llevarse los dos siguientes por 6-1 y 6-2.

Fue una muestra de carácter para el chileno, en un torneo donde cada duelo ha ido sacando su mejor versión. La confianza del chileno crece, y su tenis acompaña: ya suma tres victorias en fila en Concepción. Este rendimiento reafirma que está listo para mayores desafíos en el circuito y que puede ser protagonista durante la gira sudamericana de arcilla.

Para Midón fue el cierre de su paso por Chile, ahora la gira sudamericna lo llevará Rosario donde participará de un challenger categoría 125.

Durante el 2026, Midón jugó otros dos certámenes challenger. Llegó a los cuartos de final en Buenos Aires y perdió en primera ronda en Itajaí, Brasil.