Interceptaron a un canoero con dorados y carne de yacaré en Corrientes

En la madrugada de este viernes interceptaron a un canoero en aguas del Río Paraná, frente a Empedrado, con arma de fuego, dorados y hasta un ejemplar de yacaré, faenado.

Se trató de un operativo conjunto desplegado por integrantes de la Dirección de Recursos Naturales de Corrientes, a cargo de Raúl Barrientos, y la Prefectura Naval Argentina.

Durante patrullajes nocturnos, demoraron a una embarcación procedente de unas islas de la zona, que avanzaba en dirección a la localidad de Empedrado.La canoa a motor estaba ocupada por una sola persona, un hombre mayor de edad oriundo de la provincia del Chaco, según describieron. En una requisa constataron que transportaba dos dorados, mallones, chuzas, una carabina calibre 22 con numerosos proyectiles y un yacaré faenado.Todo lo incautado fue puesto a disposición de la Fiscalía en turno.