San Martín realiza entrenamientos abiertos de basquet femenino

Las formativas femeninas del Club San Martin de Corrientes abren sus puertas a las jugadoras que gusten de sumarse a la institución. Los entrenamientos abiertos comenzaran este lunes 2 de febrero a las 18hs y se repetirán los días martes y miércoles en el mismo horario, con vistas al inicio de la temporada 2026.

La profesora Leila López se sumó al staff de las formativas femeninas para aportar toda su experiencia y permitir un mejor trabajo con las chicas que se sumen a la entidad ubicada en Salta y Moreno.

Los entrenamientos abiertos de las formativas femeninas se harán los días lunes, martes y miércoles de las dos primeras semanas de febrero a las 18hs. El objetivo es reforzar los equipos femeninos del rojinegro de cara a los torneos oficiales del ciclo 2026.

