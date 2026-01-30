Regatas presentó las reformas en su narina

El Club de Regatas Corrientes presentó de manera oficial los trabajos de refacciones, arreglos y modernización de la marina en un simbólico acto con la presencia de directivos y socios de la institución.

Las obras, realizadas bajo la supervisión del capitán remero, Eduardo Mariño Rey, fueron en el sector donde se encuentran las amarras, como la colocación de seis puentes nuevos en reemplazo de los viejos. También se realizaron arreglos en todos los demás pontones, se colocaron cabos nuevos y pesos muertos en toda la zona.

También se instalaron tomas corrientes y canillas con agua de red. Con las modificaciones y la modernización llevada adelante, se realizó una reestructuración en cuanto al orden, ubicación y colocación de todos los barcos.

El acto estuvo encabezado por el Dr. Eduardo Tassano, presidente de la institución, quien expresó: “Realizamos estos trabajos teniendo en cuenta la importancia para el club de este lugar, ya que el Regatas tiene en su esencia al río, los deportes náuticos, el remo, la natación. Y sin duda que por ahí faltan cosas, pero la idea es que esto sea un relanzamiento para seguir trabajando juntos”.

“Afortunadamente estamos aumentando el número de socios. Mes a mes se está aumentando la cantidad de socios del club, por eso quiero agradecer a la masa societaria porque sigue persistiendo y sigue luchando por el club con su aporte, y que en diferentes puntos del club estamos tratando de generar cosas que nos suban de nivel, que inquieten a los socios como esta obra o como hace poquito que inauguramos un nuevo piso de gimnasio”, agregó.