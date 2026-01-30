Tras la demora de cazadores investigan la matanza de un puma en Corrientes

Autoridades policiales del Chaco buscan esclarecer un hecho que podría derivar en la intervención de la Justicia Federal ante la sospecha de que cazadores de esa provincia dieron muerte a un puma en campos de Perugorría, Corrientes.

El pasado lunes, agentes de la División Patrulla Vial y Puestos Camineros, en el Puesto Caminero ubicado en la Ruta Nacional 11, Kilometro 1041,5, interceptaron una camioneta Toyota Hilux, conducida por un hombre de 45 años y acompañado por otros dos de 48 y 26 años.

Durante la inspección, los uniformados constataron que transportaban armas de fuego y municiones, entre ellas, una carabina calibre 308 con proyectiles, una escopeta, dos rifles calibre 22 y cartuchos de diferentes calibres.

Siguiendo con el procedimiento, los operadores viales detectaron seis chanchos negros, cuatro ciervos Axis faenados y 18 astas de ciervo, según detallaron en un informe difundido por la Policía del Chaco.



Ante la situación, se dio intervención a la Dirección de Fauna del Chaco, cuyo personal labró un acta de infracción a la Ley N° 1429-R de Caza, por transporte de especies de fauna silvestre sin precinto, introducción de especies sin documentación de la provincia de origen e ingreso de productos y subproductos de fauna silvestre (astas de ciervo Axis), sin aval de procedencia.

Como resultado, se procedió al secuestro de las armas y proyectiles, así como al decomiso de los animales faenados y astas, quedando todo a disposición de la autoridad judicial y la notificación de los presuntos cazadores.

Sin embargo, con el correr de las horas, saltó la polémica al trascender que entre las especies decomisadas habría también la carne de un ejemplar de puma. De ser así, salta la pregunta del porqué no apareció en el informe brindado por la Policía chaqueña.

Fuentes cercanas al expediente confirmaron que desde la Subsecretaría de Ambiente del Chaco, pidieron informes a la Dirección de Parques de Corrientes sobre lo que habría sucedido y los presuntos permisos de cacería que habrían presentado los demorados.

Cabe señalar que la cacería del puma en la provincia de Corrientes, está terminantemente prohibido y penado por la ley e implica una violación de la Ley Nacional N° 22.421 de Conservación de la Fauna.

