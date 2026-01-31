Prisión preventiva para el acusado del robo y tortura a una familia de Mocoretá

El Juzgado de Garantías de Monte Caseros dictó la prisión preventiva para el hombre que fuera aprehendido el pasado miércoles tras una serie de allanamientos bajo el régimen de flagrancia en la localidad de Mocoretá, el cual está comprometido con el violento asalto



La medida fue dispuesta por el juez de feria, a pedido del fiscal interviniente Ricardo López Ruiz y según detallan la resolución, enmarcada en el legajo de Investigación Fiscal, aplicó el artículo 232 inciso I del Código Procesal Penal, ordenando la detención del ciudadano por el tiempo que dure el proceso.



La decisión judicial se fundamenta en el procedimiento especial de flagrancia, que habilita la aprehensión inmediata y la sustanciación rápida de la causa cuando el presunto autor es sorprendido en el momento de cometer el delito o inmediatamente después.



El imputado permanecerá detenido en espera de las próximas actuaciones procesales.

Está acusado del asalto a una familia de Félix Tagliapietra reconocido productor de Colonia Las Flores, cerca de Mocoretá ocurrido el domingo 4 de enero. La esposa de esta persona acabó con severos golpes y tuvo que ser hospitalizada.



Durante el curso de la investigación de la Comisaría Primera de Mocoretá se recolectaron evidencias y en respuesta se realizaron cuatro allanamientos donde aprehendieron a esta persona y secuestraron 14 plantas de marihuana de distintos tamaños, por lo que se inició una causa conexa.