Reyes recorrieron las calles de Corrientes en camiones de bomberos y repartieron regalos

En medio de una jornada marcada por el intenso calor, la magia de los Reyes Magos volvió a recorrer las calles de la ciudad de Corrientes a bordo de los camiones de los Bomberos Voluntarios, llevando sonrisas, juguetes y golosinas a cientos de niños.

Una tarde llena de felicidad para los más chicos

La sirena de los móviles se escuchó en distintos puntos de la capital correntina, anunciando una visita muy esperada. Desde la tarde y hasta entrada la noche de este martes, Melchor, Gaspar y Baltasar avanzaron barrio por barrio, saludando a los más chicos y repartiendo obsequios.

La iniciativa fue organizada por los Bomberos Voluntarios de Corrientes Capital, quienes durante los días previos impulsaron una campaña solidaria para recolectar juguetes y golosinas en su cuartel ubicado en Gutenberg 2600. Todo lo reunido fue destinado a esta recorrida especial de Reyes.

El operativo incluyó sectores como Mil Viviendas, Laguna Seca, barrio 17 de Agosto, Sol de Mayo, Pujol, la Costanera y San Benito, entre otros, utilizando los móviles del cuartel para garantizar que la celebración llegue a cada rincón.

Más allá de las altas temperaturas, el espíritu solidario se impuso una vez más. Con cada toque de sirena y cada regalo entregado, los bomberos demostraron que la vocación de servicio también se expresa en gestos que llevan alegría, esperanza y comunidad.