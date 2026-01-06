Fiesta de San Baltasar en Corrientes: fe, cultura y tradición en el barrio Cambá Cuá

La fiesta de San Baltasar en Corrientes volvió a convocar a vecinos, familias y visitantes en el barrio Cambá Cuá, donde desde la noche del domingo se desarrollan actividades religiosas y culturales que forman parte de una de las celebraciones más tradicionales de la capital. La propuesta se extiende hasta este martes, con la misa y la procesión central.

El homenaje al santo rey Baltasar reúne cada año expresiones de devoción popular, música, danza y manifestaciones culturales vinculadas a la identidad afrodescendiente, con eje en uno de los barrios históricos de la ciudad.

Las actividades comenzaron el domingo por la noche y continuaron el lunes con el tradicional temple de parches y la marcha de la Cofradía, que recorrió desde la zona de Edison y Costanera hasta el parque Cambá Cuá.

Actividad de cierre

Este martes 6 se llevará a cabo la celebración central, que incluye la misa y la posterior procesión en honor a San Baltasar. La jornada culminará con un festival popular en el parque Cambá Cuá, con la participación de comparsas y agrupaciones musicales, en un encuentro que combina fe, historia y vida comunitaria.