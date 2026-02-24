Eudene lanza dos obras en la Feria del Libro Chacú-Guaraní

La editorial de la Universidad Nacional del Nordeste -Eudene- participa en la Feria del Libro Chacú-Guaraní con dos presentaciones.

La primera será este miércoles 25, a las 19:30, en el Salón Rossi del Centro Cultural Nordeste ubicado en calle Arturo Illia 355, de la ciudad de Resistencia.

Se presentará allí "Mozart ha muerto y otros cuentos" de Miguel Ángel Molfino, con introducción a cargo de Juan Basterra.

El segundo episodio que tendrá protagonismo de la editoral universitaria será el viernes 27 de febrero a las 19:30 en la Biblioteca Central de la UNNE (Av. Las Heras 727, Resistencia), con la presentación del libro "La rebelión de las santas cautivas" de Natalia Schejter.

Vale señalar, ambas audiencias serán con entrada libre y gratuita.