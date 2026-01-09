Temporal en Corrientes: cayeron 85 milímetros y el Municipio destaca el rápido escurrimiento

Un intenso temporal afectó a la capital correntina este viernes, acumulando 85 milímetros de agua hasta el mediodía. El fenómeno climático puso a prueba el sistema de drenaje de la ciudad, que según informaron desde el municipio, respondió de manera eficiente gracias a los trabajos preventivos de zanjeo y desobstrucción de pluviales realizados en las últimas semanas.

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) coordinó el despliegue de cuadrillas en puntos críticos, retirando residuos, botellas y hojas secas que obstaculizaban los sumideros. Además, se instalaron bombas de desagote de manera preventiva en los barrios San Ignacio y Sapucay Norte para acelerar la salida del agua hacia los canales principales.

Sin evacuados y con servicio normalizado

El subsecretario de Gestión Integral de Riesgos, José Pedro Ruíz, explicó que si bien la caída de mucha agua en poco tiempo suele ser perjudicial, la limpieza previa de los canales 4 y 5, Decavial, Santo Domingo y el arroyo Pirayuí fue clave. "El escurrimiento fue rápido y la ciudad ya se encuentra normalizada", afirmó el funcionario.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano, Lucas Carballo, confirmó que hasta el momento no hay personas evacuadas. El funcionario mantuvo contacto con comedores barriales, como el Rosa Mística en el barrio La Olla, donde los encargados destacaron que el agua no ingresó a las viviendas gracias a la fluidez de los desagües.

Alerta amarillo y recomendaciones

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las malas condiciones climáticas persistirán durante todo el viernes y parte del sábado. El alerta amarillo contempla tormentas con actividad eléctrica, ráfagas de hasta 70 km/h y ocasional caída de granizo.

Desde la comuna instaron a los vecinos a colaborar con la limpieza urbana: