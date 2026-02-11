¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Corrientes convoca guardavidas para reforzar la seguridad en playas públicas

La convocatoria está dirigida a mayores de edad con secundario completo y manejo de natación. El personal se incorporará a los balnearios públicos para tareas de prevención y rescate.

Miércoles, 11 de febrero de 2026 a las 09:01

La Municipalidad de Corrientes abrió una convocatoria para cubrir puestos temporarios de guardavidas en los balnearios públicos de la ciudad, con el objetivo de fortalecer las tareas de prevención y rescate durante la temporada.

La búsqueda apunta a incorporar personal al equipo ya existente.

Perfil de la convocatoria

El llamado está dirigido a personas mayores de edad que sepan nadar, tengan título secundario y disponibilidad horaria por la tarde. Además, se valorará contar con el título de profesor o profesora de educación física.

Entre las funciones principales se encuentran la prevención de riesgos y la asistencia a bañistas en las playas públicas.

Requisitos para postularse

Los interesados deberán cumplir con las siguientes condiciones:

  • Tener 18 años o más (excluyente).

  • Saber nadar estilo crol y pecho (excluyente).

  • Contar con estudios secundarios completos (excluyente).

  • Disponibilidad horaria de 14 a 20.

  • Experiencia comprobable.

  • Capacidad para trabajar en equipo.

Poseer título de profesor/a de educación física será considerado un antecedente favorable, aunque no excluyente.

Documentación solicitada

Para la entrevista se requerirá:

  • Certificado de aptitud física expedido por una institución pública (posterior a la inscripción).

  • Fotocopia certificada del título secundario (analítico).

  • Certificado de reincidencia emitido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (posterior a la inscripción).

Cómo inscribirse

Las inscripciones se realizan de manera online a través de Linktr.ee/recursoshumanoscorrientes. Para más información, los interesados pueden comunicarse con el área de Recursos Humanos al teléfono 379-4265704.

