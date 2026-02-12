Abiegeato en Corrientes: se identificaron a cuatreros que cruzan el río desde Brasil

La Policía de Corrientes informó que descubrieron este jueves que cuatreros brasileños robaron ganado de un establecimiento ubicado en la localidad de Santo Tomé.

Agentes de la Policía Rural iniciaron tareas investigativas y un rastrillaje a raíz de la denuncia del propietario del establecimiento San Germán, quien alertó sobre la desaparición de cuatro vacas.

Durante el rastrillaje los agentes descubrieron huellas que se dirigían a orillas del río Uruguay, perdiéndose en la arena. Todo indica que los animales fueron embarcados.

Un detalle que llamó la atención de los policías es la cercanía del rastro a una vivienda en el paraje Puerto Hormiguero. El dueño del inmueble, de origen brasileño, posee antecedentes por abigeato, por lo que se gestionó una orden de allanamiento.

Durante la ejecución del operativo se hallaron restos de carne en estado de descomposición, dos teléfonos celulares y ropa tipo uniforme mimetizado.

Por otro lado, los sospechosos que embarcaron las vacas ya están identificados y su detención es inminente, siendo estos oriundos de Brasil. En tanto que en la comisaría correspondiente se realizan las diligencias del caso.

