Demoraron a un joven por merodeo en el barrio San Marcos

Efectivos del Destacamento San Marcos demoraron este martes a un joven de 21 años en la ciudad de Corrientes, en el marco de tareas de prevención de ilícitos.

El procedimiento se concretó pasadas las 17 en inmediaciones de las calles Vargas Gómez y Río Negro, donde personal policial realizaba recorridas de identificación.

Según se informó oficialmente, los uniformados observaron al joven mientras miraba hacia el interior de viviendas de la zona. Al ser identificado, no habría podido justificar su presencia ni su accionar.

En las primeras averiguaciones se constató que el demorado registraría antecedentes policiales.

El joven fue trasladado a la comisaría jurisdiccional correspondiente, donde se continuaron con las diligencias de rigor.