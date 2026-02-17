Cuatro días de fuego en un cañaveral en Loreto generaron alarma en dos rutas

Un incendio de gran magnitud en un antiguo cañaveral mantuvo en alerta durante cuatro días a la localidad de Loreto, en el interior de Corrientes. El foco ígneo se desarrolló en una zona de difícil acceso, lo que complicó las tareas de los equipos de emergencia que debieron utilizar maquinaria pesada para combatir las llamas. El foco ígneo se encontraba en cercanías de la ruta nacional 12, entre los kilómetros 1002 y 1016, y amenazaba con avanzar hacia la ruta nacional 118.

El titular de Defensa Civil de Corrientes, Bruno Lovison, confirmó que el incendio se encuentra actualmente contenido, aunque aclaró que todavía no puede considerarse extinguido. En el operativo trabajaron de manera conjunta Bomberos Voluntarios y la Brigada de Incendios, quienes lograron frenar el avance del fuego y evitar que se propagara hacia áreas de mayor riesgo.

Riesgo en rutas

Según detallaron, uno de los focos llegó a ubicarse a unos 500 metros de la Ruta Nacional 12, lo que generó preocupación por su cercanía a una vía clave de circulación. Sin embargo, las autoridades remarcaron que en ningún momento existió peligro directo para la población.

Desde Defensa Civil advirtieron que Corrientes continúa bajo condiciones críticas de riesgo de incendios, especialmente en localidades como Ituzaingó, Villa Olivari, Itá Ibaté, Virasoro y San Carlos. Las altas temperaturas y la presencia de viento favorecen la propagación de nuevos focos, por lo que se mantiene el estado de alerta en toda la región.

En este contexto, reiteraron el pedido a la comunidad de extremar las precauciones y evitar cualquier actividad que pueda generar incendios, mientras continúan los trabajos para lograr la extinción total del foco en Loreto.