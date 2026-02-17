Cuatro años construyendo temporada en red

Las salas independientes de la ciudad de Corrientes, Teatro Flotante (La Rioja y Costanera), Espacio Mariño (Santa Fe 847) y Teatro de la Ciudad (Pasaje Villanueva 1470) anuncian la cuarta edición de “Damos Sala” el sábado 7 y domingo 8 de marzo, ofreciendo un circuito de funciones cada día, con propuestas pensadas para toda la familia.

La apertura conjunta de temporada que ya se consolida como una política cultural sostenida en el tiempo y un ejemplo de trabajo colaborativo en el ámbito del teatro independiente.

Por cuarto año consecutivo, las tres salas articulan y trabajan en red, aunando criterios, esta construcción colectiva no solo implica compartir una agenda común, sino también unificar el valor de las entradas, coordinar propuestas formativas y diseñar estrategias conjuntas que permitan fortalecer el sector, ampliar públicos y garantizar la sostenibilidad de los espacios culturales independientes.

El trabajo en red entre las salas parte de una convicción clara: la cooperación potencia, fortalece y genera mayor impacto que las acciones aisladas. En un contexto donde los espacios independientes enfrentan desafíos económicos y estructurales, la articulación permite optimizar recursos, consolidar criterios de producción y comunicación, y proyectar un crecimiento colectivo.

“Damos Sala” es mucho más que un evento de apertura: es una declaración de principios. Buscan sostener el teatro independiente como espacio de creación y formación, generando circuitos culturales que inviten al público a recorrer distintos escenarios, diseñando propuestas pensadas para toda la familia y fortalecer la identidad del teatro local mediante el trabajo colaborativo.

Sostienen que el teatro independiente crece cuando se construye en comunidad, esta propuesta es una invitación a recorrer las salas, acompañar la producción local y celebrar juntos el inicio de una nueva temporada.

Proponen una promoción especial de 3 obras del mismo día por $18.000, las anticipadas están a $8.000 y en puerta $10.000.

Para más información en las redes de las salas: @espacio_marinio @teatroflotante @teatrodelaciudadctes

PROGRAMACIÓN

Sábado 7 de marzo

17:30 hs – Espacio Mariño (Santa Fe 847)

“Embopa”

Dramaturgia: Mauro Santamaría

Dirección: Nancy García y Víctor Cardozo

Elenco: Naty Barcellos, Gabriela Prieto y Nancy García

Una obra infantil que busca recuperar el juego colectivo, el encuentro y el trabajo en equipo.

Tres investigadoras son contratadas para descubrir por qué los juegos infantiles fueron desapareciendo, invitando al público a participar activamente y salir del aislamiento que muchas veces impone la tecnología.

19:30 hs – Teatro Flotante (Rioja y Costanera)

“Como Ivo Vivo” (Comedia real a ritmo de rap)

Dramaturgia: Daniel Junowicz

Dirección: Antonio Gómez

Elenco: Aranza Vallejos Yunes, Inés BenDin y Marian Benítez

Compañía Teatral Saturno

Una comedia tierna y explosiva donde el ritmo, el humor y la emoción celebran lo lindo que es ser uno mismo. Un viaje musical, divertido y lleno de corazón.

21:00 hs – Teatro de la Ciudad (Pje. Villanueva 1470)

“Columpio de Inconscientes – Esperando al señor Washer”

Dramaturgia: Creación colectiva

Dirección: Gustavo Benítez

Elenco: Matías Benítez, Iara Burgos, Laura Quagliozzi, Gastón Alexis y Gustavo Benítez

Grupo: Columpio de Inconscientes

Un viaje poético donde las palabras juegan, provocan y emocionan. Una experiencia teatral para todo público donde el lenguaje es protagonista.

Domingo 8 de marzo

17:30 hs – Teatro Flotante (La Rioja y Costanera)

“Los sonámbulos, una historia de la ciencia en dos patadas”

Dramaturgia: Cristian Palacios

Dirección y actuación: Antonio Gómez

Grupo: Compañía Teatral Saturno

Un espectáculo lúdico y filosófico que recorre grandes momentos del pensamiento humano, combinando ciencia y teatro en una experiencia divertida y reveladora.

19:30 hs – Teatro de la Ciudad

“Querido San Antonio”

Dramaturgia: Patricia Suárez

Dirección: Jorge Soto

Elenco: Nancy García, Ana Belén Cavalieri, Ymmel Burgos y Hernán Molina.

Una comedia dramática ambientada en 1920 que reflexiona sobre la autonomía femenina, el amor propio y la necesidad de cuestionar mandatos tradicionales que muchas veces limitan a las mujeres en su camino hacia la felicidad.

Propone que el amor y la felicidad no dependen de un hombre o de un santo, sino de la capacidad de las mujeres para descubrir su propio valor y tomar las riendas de su destino.

21:00 hs – Espacio Mariño

“Improyeré”

Dramaturgia: improturgia colectiva espontánea

Dirección: Lourdes Alegre Borsini

Actores-improvisadores: Juan Manuel Álvarez, Sofía Holowaty, Ezequiel Sosa Falcón, Alejandra Gueri, Facundo Vallejos Yunes y Lourdes Alegre Borsini

Grupo: Improyeré

Improvisación teatral con participación del público, creando escenas únicas e irrepetibles en cada función.