Corrientes: murió un hombre tras recibir un disparo y buscan a su hijo por el crimen

La Policía de Corrientes informó este martes que iniciaron un amplio operativo de búsqueda por tierra y aire para dar con el paradero del un hombre que disparó contra su padre en la localidad correntina de Mercedes.

El hecho se registró durante la noche del 15 de febrero en el Paraje Yatay, zona rural de Mercedes, donde un hombre identificado con el apellido Romero, mayor de edad, sufrió lesiones compatibles con un disparo de arma de fuego, que le provocaron la muerte en el lugar.

Según las diligencias iniciales, el presunto autor sería su propio hijo, quien se encuentra prófugo.

Ambos estaban compartiendo una cena familiar cuando, por motivos que son materia de investigación, se habría producido una discusión que terminó en el fatal desenlace.

En la escena se procedió al secuestro de un rifle calibre .22, arma que sería la presuntamente utilizada en el hecho.

Por tal motivo, la fuerza provincial inició un amplio operativo de búsqueda donde están participando uniformados de la Unidad Regional N°3 de Curuzú Cuatiá, comisarías de Mercedes, la Unidad Especial de Seguridad Rural de Mercedes, motopatrullas y personal de a pie, además de la División Canes y Drones de la Unidad Regional N°4 de Paso de los Libres.

Los rastrillajes se concentran en campos, montes y sectores de difícil acceso, en un trabajo coordinado para localizar al sospechoso.

En tanto que, la causa continúa bajo investigación en la Comisaría de Distrito Segunda de Mercedes, mientras se mantienen los operativos para lograr la detención del sospechoso y esclarecer completamente lo sucedido.