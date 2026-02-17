Esquina: acordaron un bono extra y cláusula gatillo para municipales

El sindicato ATE que nuclea a municipales de Esquina alcanzó un acuerdo con el Ejecutivo local que contempla un bono extraordinario equivalente a un tercer aguinaldo, la implementación de cláusula gatillo y asistencia escolar para hijos en edad primaria.

El entendimiento se concretó tras una reunión entre representantes gremiales y el intendente Hugo Benítez, y establece medidas que impactarán en el salario y el poder adquisitivo del sector.

Bono extraordinario

Se confirmó el pago de un bono que funcionará como un “tercer aguinaldo”, el cual será abonado en cuatro cuotas consecutivas. La primera se liquidará junto con los haberes correspondientes a febrero.

Cláusula gatillo desde marzo

Como mecanismo de resguardo frente a la inflación, se acordó aplicar una cláusula gatillo a partir de marzo, lo que permitirá reajustes automáticos del salario en función de la evolución de los precios.

Asistencia escolar

En el marco del inicio del ciclo lectivo, también se estableció la entrega de mochilas y kits con 21 útiles escolares destinados a hijos e hijas de trabajadores municipales que cursen el nivel primario.

El acuerdo busca otorgar previsibilidad salarial en un contexto económico complejo y reforzar el acompañamiento a las familias municipales ante el inicio de clases.