LLA en Diputados pidió la expulsión de Carignano

El bloque de La Libertad Avanza (LLA) en Diputados presentó este viernes por la tarde un proyecto legislativo para facultar al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, a efectuar una denuncia penal contra la legisladora de Unión por la Patria Florencia Carignano, quien generó uno de los momentos más controvertidos durante la sesión por la reforma laboral, al desconectar unos micrófonos de una consola a fines de interrumpir el debate. Además, la bancada violeta anticipó que pedirá su expulsión del recinto.

En un comunicado difundido esta noche por el bloque libertario, se acusa a Carignano de haber realizado “actos de sabotaje ilegales”, durante la previa al debate por la reforma laboral.

“Las cámaras la filmaron desconectando micrófonos y otros dispositivos en un claro intento de impedir el normal funcionamiento del organismo”, precisaron luego sobre la secuencia.

“Lo hemos dicho una y otra vez: el kirchnerismo no está interesado en el debate parlamentario, sino en imponer sus ideas mediante la violencia”, advirtieron desde el bloque.