Dirección de Recursos Forestal Incendio en Corrientes Incendios en Corrientes
SAN LUIS DEL PALMAR

Intentó huir de la Policía con 12 dosis de marihuana, en Corrientes

Por El Litoral

Sabado, 21 de febrero de 2026 a las 20:57

En recorridas de prevención, efectivos de la Comisaría de Distrito San Luis del Palmar demoraron a un joven con 12 dosis de marihuana, luego que advirtieran que intentó evitar su identificación.


Ante su accionar evasivo, de forma inmediata le dieron alcance y descubrieron que llevaba estupefacientes. Colaboró la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado quienes efectuaron el correspondiente narcotest, que arrojó resultado positivo para cannabis sativa -marihuana-, así también secuestraron dinero en efectivo.


La persona demorada y lo secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada comisaría a fin de continuar con las diligencias del caso.

