Intentó huir de la Policía con 12 dosis de marihuana, en Corrientes

En recorridas de prevención, efectivos de la Comisaría de Distrito San Luis del Palmar demoraron a un joven con 12 dosis de marihuana, luego que advirtieran que intentó evitar su identificación.

Ante su accionar evasivo, de forma inmediata le dieron alcance y descubrieron que llevaba estupefacientes. Colaboró la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado quienes efectuaron el correspondiente narcotest, que arrojó resultado positivo para cannabis sativa -marihuana-, así también secuestraron dinero en efectivo.

La persona demorada y lo secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada comisaría a fin de continuar con las diligencias del caso.