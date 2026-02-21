Inició juicio a un exboxeador de Corrientes acusado de un homicidio

Inició en Mercedes en el Tribunal de la Tercera Circunscripción Judicial el debate oral contra Ulises Vallejos, acusado de homicidio simple con dolo eventual y de manera alternativa, homicidio preterintencional por la muerte de Néstor Fabián Arce, ocurrida tras una agresión en septiembre de 2024.

El juicio, que comenzó el miércoles último, continuará el lunes ante el Tribunal de Juicio integrado por los jueces Juan Manuel Ignacio Muschietti, Jorge Alberto Troncoso y Ramón Alberto Ríos.

Según la acusación, Vallejos se presentó en la casa de Arce el 18 de septiembre de 2024 y le asestó una trompada que provocó su caída y posterior muerte.

La acusación sostiene que Vallejos actuó con dolo eventual.

Durante la primera jornada se escucharon los alegatos de apertura de las partes y se avanzó con la recepción de testimonios, incluyendo a familiares de la víctima y varios testigos.

El imputado expresó un pedido de disculpas a través de su abogado defensor.

En una segunda audiencia prestaron declaración un policía de apellido Bolicher Silguero, los doctores Sosa Aguirre, Coscio, y Gálvez decano del Instituto Médico Forense, Juan Fernández, integrante de la asociación de boxeo, y el boxeador Maximiliano Alegre, según detalló el portal Tu Mercedes.

El juicio,pasó a un cuarto intermedio y continuará el próximo lunes con nuevas declaraciones testimoniales y la incorporación de pruebas antes de los alegatos de clausura.

La acusación está a cargo del fiscal de juicio Adrián Casarrubia, en tanto que la querella es ejercida por los abogados Belén Are y César Caram, mientras que en la defensa del imputado están los doctores Ansola y Gauna.

