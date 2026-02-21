Alerta por fuego en Corrientes: febrero registra 87 incendios de pastizales en 21 días

La cantidad de incendios de pastizales en la ciudad de Corrientes muestra un crecimiento alarmante. En los primeros 21 días de febrero, los bomberos ya registraron 87 focos, una cifra que está a solo cuatro casos de igualar los 91 incendios contabilizados durante todo enero. El dato genera preocupación, ya que el mes aún no terminó y el ritmo de intervenciones se mantiene elevado.

Según los datos relevados por bomberos de la capital correntina y aportados a El Litoral, en enero se llevaron adelante 187 intervenciones en total, de las cuales prácticamente la mitad —91— correspondieron a incendios de pastizales. Este número refleja la fuerte incidencia de este tipo de emergencias dentro del trabajo diario de las dotaciones.

La comparación resulta aún más significativa en febrero. Con solo tres semanas transcurridas, los 87 incendios de pastizales registrados evidencian una frecuencia mayor que la del mes anterior. Mientras que en enero se produjo un promedio de casi tres incendios diarios, en febrero la cifra asciende a más de cuatro focos por día, lo que marca una clara tendencia en aumento.

Desde el cuartel de bomberos advierten que este tipo de incendios no solo afecta áreas descampadas, sino también zonas cercanas a viviendas, rutas y barrios, lo que incrementa el riesgo para la población. Además, el fuego puede propagarse rápidamente debido a la vegetación seca y las altas temperaturas propias de esta época del año.

El comandante de bomberos voluntarios de Corrientes, Daniel Bertorello, señaló que en la mayoría de los casos existe intervención humana. “Casi siempre está el hombre involucrado”, afirmó en declaraciones a El Litoral, en referencia a incendios que suelen originarse por la quema de basura, limpieza de terrenos o acciones negligentes.

Cinco incendios en un mismo día

Este sábado fue una muestra de la frecuencia con la que se producen estos episodios. A las 18,36, bomberos acudieron a un incendio de pastizales en un descampado del barrio Bejarano, tras un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de llamas.

Horas antes, a las 14,10, otra dotación intervino en un foco ígneo registrado en inmediaciones de la avenida Maipú y la Ruta Nacional 12, donde el fuego se desarrollaba a pocos metros de la calzada, generando preocupación por el riesgo que representaba para los conductores y el entorno.

Este mismo día, además, se registró un incendio de estructura en una vivienda precaria del asentamiento del barrio Esperanza, ocurrido a las 12,20. Si bien el fuego provocó daños materiales, no se reportaron personas heridas, aunque el episodio volvió a poner en evidencia la vulnerabilidad de estos sectores ante este tipo de emergencias.

El aumento de incendios de pastizales no solo implica un desafío operativo para los bomberos, sino que también representa un riesgo ambiental y urbano. La reiteración de estos hechos y su acelerado crecimiento en febrero encienden una señal de alerta y refuerzan la necesidad de prevención y concientización para evitar que la estadística continúe en ascenso.