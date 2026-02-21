Nuevo test electoral: seis comunas de Mendoza eligen legisladores

Seis comunas de Mendoza tendrán elecciones este domingo y la mayor duda es cuántos ciudadanos irán a votar, fuera de todo clima electoral, en medio del receso de verano y un día antes del comienzo de clases.

Luján de Cuyo, Maipú, San Rafael, La Paz, Rivadavia y Santa Rosa, votarán por la renovación de la mitad de las bancas de sus Concejos Deliberantes.

Cinco de las seis comunas son gobernadas por opositores a la gestión provincial del radical Alfredo Cornejo, aliado de La Libertad Avanza de Javier Milei. Las mayores chances de conservar sus territorios al ir fuera del cronograma provincial y nacional, fue el principal motivo por el que estos intendentes decidieron desdoblar y votar en una fecha distinta a las legislativas del 26 de octubre.

La próspera comuna de Luján de Cuyo, que es gobernada por Esteban Allasino (exPRO y del riñón de Omar De Marchi), cerró un acuerdo en diciembre con Cornejo y el partido de Milei, para ir juntos.

Allasino desdobló los comicios de su comuna en línea con los intendentes opositores a Cornejo, pero el triunfo arrollador que obtuvo la alianza entre radicales y libertarios en Mendoza (54% de los votos de las legislativas de octubre) llevó al jefe comunal de Luján a cerrar un acuerdo con el oficialismo para asegurarse un casi seguro triunfo. La Lista oficialista es compartida con candidatos del intendente, del gobernador Cornejo y del presidente Milei.

En el caso de San Rafael, principal ciudad del sur mendocino, donde el poder político es de los hermanos Omar y Emir Félix, peronistas que fueron aliados del kirchnerismo, se elegirán 24 convencionales municipales para intentar avanzar con la autonomía municipal.

Una presentación judicial del diputado José Luis Ramón complicó los planes del ejecutivo de San Rafael, para votar por la autonomía municipal.

En el conflicto intervino la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, que confirmó que las elecciones de convencionales municipales en San Rafael se realizarán finalmente el domingo 22 de febrero, luego de que las partes alcanzaran un acuerdo en una audiencia de conciliación.

El municipio se comprometió a someter la futura Carta Orgánica a un referéndum ciudadano, por lo que se desistió de la medida cautelar presentada por Ramón, que buscaba suspender los comicios. La Corte no deberá pronunciarse sobre la inconstitucionalidad planteada.

La intención del intendente Omar Félix es elegir 24 convencionales municipales para elaborar la nueva Carta Orgánica y otorgar plena capacidad a la comuna para decidir en diversos órdenes institucionales.