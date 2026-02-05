Megaoperativo en Corrientes: caen sospechosos de un millonario robo a un corralón de Bella Vista

La Dirección de Investigación Criminal (DIC), con el apoyo estratégico del grupo especial PAR, desplegó este jueves un masivo operativo en distintos barrios de la ciudad de Corrientes. Las tareas se dieron en cumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con un importante robo perpetrado días atrás en un corralón de la localidad de Bella Vista.

Como resultado de las irrupciones en diversas viviendas, los uniformados lograron la aprehensión de dos personas y la demora de un tercero, todos hombres mayores de edad. Según los investigadores, los sospechosos integrarían una banda dedicada a cometer ilícitos bajo la modalidad de "boqueteros" o asaltos planificados en empresas del interior, aprovechando la logística de la Capital para ocultarse.

Evidencias y un auto "mellizo"

En el registro de los domicilios, el personal policial halló elementos de alto valor probatorio para la causa. Entre lo incautado se encuentra una suma no especificada de dinero en efectivo, teléfonos celulares, relojes, perfumes y prendas de vestir que habrían sido captadas por cámaras de seguridad durante el hecho. Sin embargo, el hallazgo de una barreta —herramienta clave para forzar ingresos— reforzó la hipótesis delictiva.

Uno de los puntos más destacados del operativo fue el secuestro de un automóvil Toyota Etios. Tras verificar los números de chasis y motor a través de la base de datos oficial, los agentes determinaron que el vehículo contaba con un pedido de secuestro vigente radicado por autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), lo que abre una nueva línea de investigación por encubrimiento y tráfico de vehículos robados.

Bella Vista en la mira delictiva

Este golpe policial se inscribe en una semana de intensa actividad contra el crimen organizado en el interior. Cabe recordar que en las últimas horas, la fuerza ya había realizado cinco allanamientos similares vinculados al robo de una agroquímica, también en Bella Vista.

Los detenidos y el material secuestrado fueron trasladados a la sede de la Dirección de Investigación Criminal, donde quedaron a disposición del magistrado interviniente. Se espera que en las próximas horas se realicen las ruedas de reconocimiento y el peritaje de los teléfonos móviles para determinar si existen conexiones entre los distintos robos registrados en la zona sur de la provincia.