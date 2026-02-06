Corrientes: recta final para el Pago Anual Anticipado con descuentos de hasta el 38%

La Agencia Correntina de Recaudación (Acor) entró en la cuenta regresiva para el cierre del esquema de Pago Anual Anticipado 2026. Los vecinos de la ciudad capital tienen tiempo hasta el próximo martes 10 de febrero para adherirse a este sistema que premia el cumplimiento fiscal con reducciones impositivas que, en algunos casos, alcanzan casi el 40% del total de la deuda.

Según detallaron desde el organismo recaudador, la estructura de descuentos se divide según el tipo de tasa: en el impuesto automotor, el beneficio llega hasta el 38%, mientras que para el impuesto inmobiliario la quita es del 23%. Un dato relevante es la situación de los tributos por cementerios, donde aquellos contribuyentes categorizados como "destacados" o "buenos contribuyentes" pueden obtener hasta un 50% de bonificación.

Incentivos y el sorteo del 0km

Como incentivo adicional para fomentar la recaudación temprana, la Municipalidad confirmó que todos los vecinos que opten por el pago anual ingresarán automáticamente al sorteo de un automóvil 0 kilómetro, modelo Fiat Mobi. Esta medida busca no solo aliviar la carga tributaria del ciudadano, sino también garantizar la previsibilidad financiera del municipio para el resto del año.

Facilidades y medios de pago

Para facilitar el trámite, se han dispuesto múltiples canales tanto presenciales como virtuales. Los contribuyentes pueden realizar la autoliquidación y el pago online a través de la web oficial de ACOR. Aquellos que prefieran la atención presencial pueden dirigirse a la sede de avenida La Paz al 2400, a la Caja Municipal de Préstamos o a las distintas delegaciones habilitadas.

En cuanto a la financiación, el esquema es el siguiente:

Banco de Corrientes: Hasta 6 cuotas sin interés (presencial y plataformas online como Wee o Pagos 360).

Tarjeta Naranja: Hasta 10 cuotas sin interés.

Tarjetas Visa (otros bancos): 3 cuotas sin interés en modalidad presencial.

Efectivo y Débito: Pago en una sola cuota con la aplicación directa del descuento.

Desde la Comuna instaron a los vecinos a no esperar hasta el último día para evitar demoras en las plataformas digitales o filas en las oficinas de recaudación, resaltando que el cumplimiento anticipado permite congelar el valor de las tasas frente a posibles actualizaciones durante el ejercicio fiscal.