Adiós a las aguas danzantes: así será la transformación de la plaza Cabral en Corrientes

La fisonomía de la plaza Cabral de la ciudad de Corrientes comenzó a cambiar con el inicio de las tareas de demolición de la emblemática fuente de aguas danzantes. La decisión de la Municipalidad responde a un diagnóstico crítico sobre el estado de la estructura, que presentaba hundimientos en la losa y un sistema de bombeo irrecuperable por falta de mantenimiento prolongado.

Según detalló el secretario de Obras Públicas, Juan Sebastián Gómez de la Fuente, la infraestructura subterránea —compuesta por tanques y conexiones eléctricas individuales para cada pico de agua— resultaba económicamente inviable de sostener.

"Es una infraestructura muy cara; cada pico es una bomba individual sujeta a descomponerse en cualquier momento", explicó el funcionario, justificando la eliminación del sistema hídrico.

Un pulmón verde de 1.000 metros cuadrados

El proyecto de la Municipalidad contempla la recuperación de un sector de 50 por 20 metros para integrarlo al resto del paseo. El objetivo es "reconvertir" la superficie que ocupaba la fuente para sumar:

Parquizado: se priorizará la plantación de césped y vegetación para "poner mucho verde".

Mobiliario e iluminación: instalación de nuevos bancos y luminarias LED.

Seguridad: el relleno del sector, que actualmente es hueco, para garantizar la estabilidad del suelo.

Refuncionalización de las paradas de colectivos

La intervención no se limitará al centro de la plaza. Gómez de la Fuente anticipó que la idea es mejorar integralmente el entorno de las paradas de colectivos ubicadas por calle Santa Fe.

"Queremos darle la misma impronta que tiene la parada que se hizo en el puerto, para que la gente tenga un lindo lugar de espera", señaló el secretario a radio Sudamericana.

Esta etapa de la obra busca unificar la estética de los refugios de transporte público en los puntos de mayor afluencia de la ciudad.

Plazos de ejecución

Los trabajos, que forman parte de la política de preservación del patrimonio municipal de Claudio Polich, tienen un tiempo estimado de ejecución de tres a cuatro meses.

Durante la primera fase, las cuadrillas se centrarán en retirar la estructura existente y nivelar el terreno, para luego avanzar con el equipamiento urbano y el diseño paisajístico final.