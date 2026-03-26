Infraestructura y naturaleza: los detalles del Plan Iberá 2026/27 para alcanzar los 150 mil visitantes

El Salón Amarillo de Casa de Gobierno fue el escenario para la presentación del Plan de Acción en el Gran Parque Iberá 2026/27. La iniciativa busca consolidar al humedal como un destino de excelencia internacional, articulando el trabajo de distintos ministerios para transformar la "producción de naturaleza" en un motor económico que alcance de manera directa a 17 municipios.

“Venimos a renovar el compromiso con el desarrollo turístico; Corrientes tiene todo el potencial para salir al mundo”, afirmó Juan Pablo Valdés. El mandatario destacó que el plan apunta a un "futuro sostenible" y remarcó que el desarrollo serio del destino es una garantía para las inversiones privadas.

Educación y cultura con sello local

Uno de los ejes centrales de esta nueva etapa es la gestión del conocimiento. El plan contempla:

Escuela Iberá: Creada en conjunto con la Fundación Rewilding para formar líderes en conservación.

Identidad Guaraní: El programa “Turismo con identidad guaraní” integrará la lengua originaria en la señalética y en la formación de los guías.

Economía Local: Fortalecimiento de las redes de Cocineros y Artesanos del Iberá con formación en técnicas ancestrales.

Asimismo, se implementará la estrategia “Iberá destino inteligente”, utilizando tecnología digital y el observatorio "Ojos del Cielo" para monitorear la salud del ecosistema y mejorar la experiencia del visitante mediante mapas interactivos.

Infraestructura: las obras clave por localidad

El detalle de obras presentado por el Ejecutivo incluye intervenciones estratégicas en diversos portales y municipios:

Carlos Pellegrini: Construcción de una pista de aterrizaje y provisión de energía eléctrica al Centro de Visitantes Lobo Cuá.

Capital: Refuncionalización de Casa Iberá con una sala inmersiva y finalización del Museo Huella Guaraní.

Mercedes: Finalización de la Ruta Provincial 85 (BIS) y obras de acceso público en el Portal Uguay.

Concepción: Plan ambiental para el tratamiento de residuos y paisajismo en el acceso.

San Miguel: Galería a cielo abierto con 18 murales comunitarios.

Loreto: Centro de Interpretación e infraestructura en el Portal San Antonio.

Goya y Riachuelo: Construcción de seccionales para guardaparques en las áreas de Stella Maris y San Cayetano.

Yapeyú-La Cruz: Instalación de miradores de aves y áreas de descanso en la Ruta Escénica Bonpland (RP 114).

Impacto regional

El ministro de Turismo, Juan Enrique Braillard Poccard, señaló que el impacto de esta política pública beneficia a decenas de miles de correntinos más allá de los portales. Por su parte, el senador Sergio Flinta, presidente del Comité Iberá, subrayó que la provincia ya cuenta con una política de Estado consolidada que permite proyectar una expansión hacia nuevos mercados globales.