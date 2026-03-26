Córdoba sumó su segunda derrota como local

La Conferencia NEA de la Liga Federal de Básquetbol tuvo continuidad en Corrientes donde Córdoba cayó frente a Hindú Club de Resistencia 78 a 70.

En el equipo correntino, que sumó su segunda derrota como local en tres presentaciones, estuvo ausente Juan Cruz Rinaldi y se retiró lesionado Jerónimo Ramírez Acevedo.

Natalio Montti con 17 unidades se destacó en el goleo del conjunto rojo, mientras que en el bólido verde lo hizo Lautaro Moreau con 18.

Hindú comenzó mejor el partido disputado el miércoles en el estadio Mariano Andino Igarzabal, adelantándose 7-3. Sin embargo, Córdoba reaccionó rápidamente con Ricardo Marturet y Natalio Montti como protagonistas, logrando revertir el marcador y cerró el primer cuarto arriba por 18-17.

El segundo período mantuvo la misma tónica: un juego disputado, físico y con ambos equipos buscando imponer su estilo. Promediando el tramo final, la visita encontró una racha positiva que le permitió recuperar la ventaja. Con mayor efectividad en ataque, el conjunto chaqueño cerró mejor la primera mitad y se fue al descanso arriba 39-32.

Tras el entretiempo, el encuentro ganó intensidad y tensión. Con un desarrollo dinámico. Hindú logró sostener pequeñas diferencias a su favor. Córdoba no dejó de pelear y se mantuvo en juego, incluso acercándose con un triple de Valentino Yordan para quedar a la mínima (49-50). El tercer cuarto finalizó con igualdad en 53.

En el último segmento, la visita volvió a inclinar la balanza. A cinco minutos del cierre, ya marcaba una ventaja de 69-61, aprovechando mejor cada posesión en un contexto de mucho roce y alta exigencia. Con solidez en los momentos decisivos, Hindú terminó de asegurar el resultado y se quedó con el triunfo por 78-71 en Corrientes.

La próxima presentación de Córdoba (2-3) será el domingo 29 cuando visite desde las 20 a San Lorenzo de Monte Caseros (4-0), el único invicto del grupo.