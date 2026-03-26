Villa Raquel llegó a la cima del Grupo A

El Grupo A de la Copa de la Liga en el fútbol capitalino tiene un nuevo puntero: Villa Raquel. El triunfo frente a Lipton 2 a 1 le permitió escalar hasta lo más algo de la zona.

Los goles para la V fueron anotados por Alán Verón y Matías Giménez (en contra de su valla), mientras que el propio Giménez marcó para el conjunto azul.

El otro partido que estaba programado para el miércoles entre Sportivo y Doctor Montaña fue postergado por la presentación del albiverde en el Provincial de Clubes (el martes derrotó como visitante a Unión de Ituzaingó 5 a 1).

Durante la jornada del último martes, Alumni logró su primer triunfo en la Copa de la Liga y venció a Libertad 3 a 3, mientras que Robinson y Ferroviario igualaron en 1 tanto.

Estos dos encuentros debían disputarse el domingo pero debido al estado del campo de juego del club Lipton, afectado por lluvia, se postergaron por 48 horas.

Así se ubican

Cumplidas parcialmente cuatro fechas, las posiciones en la Copa de La Liga, torneo de primera división, son las siguientes:

Grupo A: Villa Raquel (3 PJ) 6 puntos, Sacachispas (4) 5, Lipton (3) y Mburucuyá (3) 4 y Boca Unidos (3) 2.

Grupo B: Huracán (3) y Quilmes (3) 7, Mandiyú (3) 4, Rivadavia (3) 3 y Yaguareté (3) 1.

Grupo C: Deportivo Empedrado (3) 7, Independiente (3) 6, San Jorge (3) 4, Robinson (3) 3 y Ferroviario (4) 1.

Grupo D: Talleres (3) 9, Curupay (3) 6, Alumni (3) 3 y Libertad (3) 0.

Grupo E: Doctor Montaña (2) 6, Cambá Cuá (3) 4, Sportivo (2) y Barrio Quilmes (3) 1.

Lo que viene

La Liga Correntina programó partidos de la Copa de la Liga para los días sábado 28, miércoles 1 y jueves 2 de abril.

Del detalle de encuentros es el siguiente:

Sábado 28

Cancha de Lipton: 17.00 Robinson vs. Independiente y 19.00 Rivadavia vs. Mandiyú.

Cancha de Sportivo: 17.00 Quilmes vs. Huracán y 19.00 Doctor Montaña vs. Cambá Cuá.

Cancha de Libertad: 16.30 Curupay vs. Alumni y 18.30 Villa Raquel vs. Mburucuyá.

Cancha de Alvear: 16.30 Talleres vs. Libertad.

Miércoles 1 de abril

Cancha de Sportivo: 18.00 San Jorge vs. Empedrado y 20.00 Sportivo vs. Quilmes.

Jueves 2

Cancha de Boca Unidos: 16.00 Boca Unidos vs. Lipton.

