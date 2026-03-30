San Lorenzo ganó con autoridad el duelo correntino

San Lorenzo de Monte Caseros venció con autoridad a Córdoba de Corrientes por 101 a 65 en la Conferencia NEA y continúa invicto. Tiago Cutrona con 20 puntos y Agustín Samaniego con 18 fueron los goleadores en el vencedor, mientras que el goleador del encuentro fue Valentino Yordán de Córdoba con 32.

El partido que se jugó en el CEF Monte Caseros tuvo varias bajas por lesión. En el local no jugó Benjamín López, mientras que en el elenco capitalino se ausentaron Juan Cruz Rinaldi y Jerónimo Ramírez Acevedo.

El “Pitogüé” prácticamente sentenció la historia desde el arranque, con un primer cuarto (36 a 18) demoledor que marcó el rumbo del encuentro. A partir de una alta intensidad defensiva y una notable eficacia en ataque, sacó rápidamente una diferencia que sería imposible de revertir para la visita.

El local siguió manejando los tiempos, aprovechando cada error del rival y ampliando la diferencia con un juego sólido en ambos costados de la cancha. Así, se fue al descanso largo arriba 57 a 36, reflejando una clara superioridad.

En el tercer cuarto, cualquier intento de reacción quedó rápidamente neutralizado. San Lorenzo volvió a imponer condiciones y estiró la ventaja hasta una máxima de 30 puntos (74-44), mostrando autoridad, concentración y un funcionamiento colectivo aceitado. El último período sirvió para confirmar el dominio del local. Con el resultado ampliamente favorable, el cuerpo técnico aprovechó para rotar el plantel y darle minutos a los juveniles, manteniendo la intensidad y pensando en lo que viene dentro de un calendario exigente.

Ahora Córdoba (2-4) deberá afrontar una seguidilla exigente: el próximo jueves visitará a Mitre (4-1) en Posadas y luego será local ante Don Bosco (1-4), en busca de recuperación. Por su parte, San Lorenzo (5-0) tendrá una gira clave fuera de casa: el domingo visitará a Hércules (2-5) en Charata y el lunes se medirá ante Cultural (3-3) en Santa Sylvina.