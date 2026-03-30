¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Banco de Corrientes Agostina Páez Municipalidad de Corrientes
Banco de Corrientes Agostina Páez Municipalidad de Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
BASQUETBOL

Dylan Bordón ratifica su gran presente en España

El base correntino anotó 26 puntos para el CB Canarias frente al Real Madrid en la Liga U (Sub 22).

Por El Litoral

Lunes, 30 de marzo de 2026 a las 17:39

El base correntino Dylan Bordón (21 años) fue la pieza clave de la Fundación CB Canarias en el duelo disputado el pasado fin de semana. Pese a su gran despliegue individual, el equipo canario cayó por un ajustado 84 a 82 ante el Real Madrid en el pabellón Santiago Martín.

Con 26 puntos y 4 rebotes en 30 minutos de juego, el ex San Martín demostró por qué Pablo Prigioni ya lo convocó para la Selección Argentina mayor. Sus promedios de 20 tantos por encuentro lo posicionan como la gran sensación de la Liga U22 de España. 

La efectividad del perimetral fue clave para mantener la paridad hasta el cierre, sumando además dos robos y una asistencia a su planilla personal. Su crecimiento en el uno contra uno y la madurez para conducir el juego lo destacan en una competencia de alta exigencia formativa.

Con este resultado, el conjunto canario queda con un récord de 4-7 en la sexta colocación del Grupo A. El camino de los jóvenes talentos nacionales en el exterior sigue sumando nombres propios que piden pista en los esquemas de la Selección Argentina.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD