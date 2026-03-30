Dylan Bordón ratifica su gran presente en España

El base correntino Dylan Bordón (21 años) fue la pieza clave de la Fundación CB Canarias en el duelo disputado el pasado fin de semana. Pese a su gran despliegue individual, el equipo canario cayó por un ajustado 84 a 82 ante el Real Madrid en el pabellón Santiago Martín.

Con 26 puntos y 4 rebotes en 30 minutos de juego, el ex San Martín demostró por qué Pablo Prigioni ya lo convocó para la Selección Argentina mayor. Sus promedios de 20 tantos por encuentro lo posicionan como la gran sensación de la Liga U22 de España.

La efectividad del perimetral fue clave para mantener la paridad hasta el cierre, sumando además dos robos y una asistencia a su planilla personal. Su crecimiento en el uno contra uno y la madurez para conducir el juego lo destacan en una competencia de alta exigencia formativa.

Con este resultado, el conjunto canario queda con un récord de 4-7 en la sexta colocación del Grupo A. El camino de los jóvenes talentos nacionales en el exterior sigue sumando nombres propios que piden pista en los esquemas de la Selección Argentina.