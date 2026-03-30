Zárate se regaló el ingreso al Challenger de San Leopoldo

En el día de su cumpleaños, Carlos María Zárate se regaló el ingresó al cuadro principal del Challenger de San Leopoldo, Brasil.

“Cali” Zárate, que este lunes cumplió 21 años, superó al chileno Benjamín Torrealba por 7-5 y 6-3 en 1 hora y 38 minutos de juego. El juego correspondió a la segunda ronda de la clasificación donde llegó después de haber eliminado al local Gabriel Roveri Sidney.

Con esta producción, Zárate ingresó al cuadro principal del torneo de categoría 75 que se juega en las canchas de polvo de ladrillo de la Sociedad de Tenis Club San Lepoldo.

“Estoy cómodo con las condiciones que se dan en San Leopoldo. Hoy es mi cumpleaños y estoy muy contento por haber pasado otra qualy”, dijo el correntino, sin embargo reconoció que “vengo muy cansado, fueron muchas semanas de partidos".

Zárate agregó que “estoy con un importante cansancio mental y con ganas de ir a descansar un poco a mi casa, pero sumé un nuevo cuadro principal y esperando el próximo partido”.

Para Zárate (546º en el ránking de la ATP) será su tercer challenger consecutivo dentro del cuadro principal y desde el mes de febrero disputó 8 torneos consecutivos con una sola semana de descanso.

En la primera ronda del CH de San Leopoldo, este martes, el correntino tendrá como rival al peruano Juan Pablo Varillas (271º).

En el 2025, en un M25 de Mar del Plata, el peruano de 30 años se quedó con el triunfo con un doble 6-4 en el único antecedente dentro del circuito internacional profesional.

