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Regatas tuvo un festejo doble en el Provincial Sub 18

La entidad remera ganó el título tanto en damas como en varones.

Por El Litoral

Lunes, 30 de marzo de 2026 a las 17:06

El Torneo Provincial de vóleibol Sub 18 tuvo dominio de Regatas Corrientes que ganó tanto en mujeres como en varones. Los dos equipos lograron el título de manera invicta y sin ceder un set.

El certamen, organizado por la Federación Correntina del mencionado deporte, contó con la participación de 15 equipos: ocho en la competencia femenina y siete en la masculina, jugándose primero una ronda por grupos y luego cruces eliminatorios, todo en la capital provincial.

Las chicas remeras arrancaron con victorias 2-0 en la primera fase frente a San Martín, Afusa de Saladas y Juventud Norteña de Goya, quedándose con el 1° lugar de la zona. En semifinales se midieron con Estrada de Bella Vista y en la final superaron a Afusa (todo 2-0), quedándose con el título. 

El equipo masculino de Regatas venció en el debut a Fundación Corrientes en sets corridos. Luego, le ganaron a Recreativo San Roque y Estrada de Bella Vista por el mismo resultado. Tras ser los mejores del grupo chocaron en semis con Sapukey de Virasoro, con nuevo triunfo 2-0 y en el partido por el campeonato le ganaron al Club Córdoba 2-0 para gritar campeón.

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