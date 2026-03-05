Un hotel de Corrientes se convirtió en el único del nordeste en la Guía Michelin

La Alondra Casa de Huéspedes, ubicada en la ciudad de Corrientes, anunció su incorporación a la Guía Michelin, convirtiéndose en el único hotel del nordeste argentino en recibir esta distinción. La selección reconoce la trayectoria de más de veinte años del establecimiento diseñado bajo una propuesta de “lujo silencioso”.

La distinción será formalmente comunicada este viernes 6 de marzo a las 18.30 horas, durante un acto con autoridades provinciales y municipales, invitados especiales y prensa. Según los representantes del hotel, la incorporación abre una nueva conversación sobre el turismo en la región y proyecta a Corrientes hacia audiencias internacionales.

Cómo es la selección Michelin

La Guía Michelin evalúa sus establecimientos a través de inspecciones independientes y anónimas, sin vinculación comercial ni franquicias. En el caso de La Alondra, el reconocimiento refleja un trabajo sostenido en hospitalidad desde la identidad local y la construcción paciente de experiencias centradas en el detalle y la coherencia estética.

Valeria Rolón, cofundadora del proyecto, destacó que el ingreso a la Guía Michelin representa el cierre de un proceso de más de dos décadas: “Hace veinte años que estamos pensando La Alondra y hoy el mundo la mira”, señaló.

Con esta inclusión, Corrientes suma un nuevo referente en hotelería de alta gama y coloca al nordeste argentino en el mapa internacional del turismo de lujo.