Brusco cambio en temperaturas y rige alerta amarilla por tormentas fuertes en Corrientes

El calor volvió a sentirse en las últimas horas en Corrientes, pero se espera que llegue un brusco cambio para este viernes. Con el ingreso de vientos por el sector sur, las temperaturas rondarán entre los 27°C y los 21°C. Rige alerta amarilla por tormentas fuertes para la noche.

Alerta amarilla y leve descenso

El informe agrometeorológico adelantó que se esperan lluvias durante las próximas dos semanas en Corrientes. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica precipitaciones con una probabilidad que va desde los 70% a los 100% durante la tarde y durante la noche se aplica la advertencia por la posible ocurrencia de granizo y ráfagas de viento.

Alerta amarilla para gran parte de la provincia. Fuente: SMN

La alerta amarilla indica que “el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de manera puntual”.

Estas condiciones podrían continuar durante el sábado cuando se esperan tormentas aisladas con un 70% de probabilidad desde la madrugada hasta la tarde. El termómetro rondará los 30°C y los 22°C, dejando temperaturas templadas al menos por el fin de semana.